Трамп допустив зустріч з племінником Кеннеді, який може знятися з виборів на його користь

Колишній президент Дональд Трамп заявив, що, можливо, зустрінеться з незалежним кандидатом у президенти Робертом Кеннеді-молодшим у п'ятницю.

Заяву Трампа наводить CNN, повідомляє "Європейська правда".

Ця зустріч може відбутись того самого дня, коли, за даними ЗМІ, Кеннеді-молодший планує оголосити про завершення своєї кампанії і підтримати Трампа у президентських перегонах.

"Я й гадки не маю, чи підтримає він мене. Я знаю, що у нього пресконференція, що ми перебуваємо в одному штаті, в Аризоні, що ми будемо в одному штаті, але в зовсім різних частинах штату. Але, можливо, ми зустрінемося завтра і обговоримо це", – сказав Трамп, коментуючи повідомлення ЗМІ.

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Раніше CNN повідомляв, що між командою Трампа та оточенням Кеннеді велися переговори про те, щоб незалежний кандидат підтримав колишнього президента і виступив на мітингу Трампа у Фініксі.

В останні тижні кампанія Кеннеді-молодшого, який оголосив про участь у виборах президента у жовтні 2023 року як незалежний кандидат, зіткнулася з суттєвими фінансовими труднощами, а його загальнонаціональний рейтинг коливався в районі 3%.

Водночас підтримка кампанії Трампа з боку Кеннеді-молодшого могла б додати республіканцю голосів і дозволити йому скоротити відставання від Камали Гарріс, чий рейтинг стабільно зростає останнім часом (про це "ЄвроПравда" писала у статті "Ціна помилок Трампа").

70-річний Роберт Кеннеді-молодший не має досвіду роботи в уряді чи політиці. У середині 2000-х Кеннеді-молодший був антивакцинатором і просував теорії змови про нібито зв’язок вакцин із вродженими хворобами для дітей. Під час пандемії коронавірусу він так само говорив про змову уряду США й "великої фарми" з метою отримання надприбутків.

Стосовно поглядів на Україну Кеннеді-молодший повторював тези трампістів і називав російську агресію "проксі-війною" та критикував американську допомогу Україні. Він також покладав на США відповідальність за "провокування" Москви до вторгнення.

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