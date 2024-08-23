Трамп допустил встречу с племянником Кеннеди, который может сняться с выборов в его пользу

Бывший президент Дональд Трамп заявил, что, возможно, встретится с независимым кандидатом в президенты Робертом Кеннеди-младшим в пятницу.

Заявление Трампа приводит CNN, сообщает "Европейская правда".

Эта встреча может состояться в тот же день, когда, по данным СМИ, Кеннеди-младший планирует объявить о завершении своей кампании и поддержать Трампа в президентской гонке.

"Я понятия не имею, поддержит ли он меня. Я знаю, что у него пресс-конференция, что мы находимся в одном штате, в Аризоне, что мы будем в одном штате, но в совершенно разных частях штата. Но, возможно, мы встретимся завтра и обсудим это", – сказал Трамп, комментируя сообщения СМИ.

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Ранее CNN сообщал, что между командой Трампа и окружением Кеннеди велись переговоры о том, чтобы независимый кандидат поддержал бывшего президента и выступил на митинге Трампа в Финиксе.

В последние недели кампания Кеннеди-младшего, который объявил об участии в выборах президента в октябре 2023 года как независимый кандидат, столкнулась с существенными финансовыми трудностями, а его общенациональный рейтинг колебался в районе 3%.

В то же время поддержка кампании Трампа со стороны Кеннеди-младшего могла бы добавить республиканцу голоса и позволить ему сократить отставание от Камалы Харрис, чей рейтинг стабильно растет в последнее время (об этом "ЕвроПравда" писала в статье "Цена ошибок Трампа").

70-летний Роберт Кеннеди-младший не имеет опыта работы в правительстве или политике. В середине 2000-х Кеннеди-младший был антивакцинатором и продвигал теории заговора о якобы связи вакцин с врожденными болезнями для детей. Во время пандемии коронавируса он так же говорил о сговоре правительства США и "большой фармы" с целью получения сверхприбылей.

Что касается взглядов на Украину, то Кеннеди-младший повторял тезисы трампистов и называл российскую агрессию "прокси-войной" и критиковал американскую помощь Украине. Он также возлагал на США ответственность за "провоцирование" Москвы к вторжению.

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