Основателя правящей партии Грузии высмеяли из-за выступления за пуленепробиваемым стеклом

Основателя "Грузинской мечты" Бидзину Иванишвили высмеяли за то, что он произнес предвыборную речь за пуленепробиваемым стеклом в Мцхете, в то время как премьер-министр Ираклий Кобахидзе и другие высокопоставленные чиновники выступали с отдельной трибуны без защиты.

Об этом сообщили ОС Media и SOVА, пишет "Европейская правда".

Иванишвили, бывший премьер-министр Грузии и миллиардер, основатель правящей партии, выступил со своей речью в четверг в Мцхете к северу от Тбилиси.

Об этом предвыборном мероприятии было объявлено лишь за шесть часов до его начала. После выступления Иванишвили можно было видеть, как он нерешительно покидает защищенную трибуну, чтобы попрощаться с собравшимися.

Nothing says ‘peace and democracy’ like Bidzina Ivanishvili promising to finish off the opposition while hiding behind bulletproof glass. pic.twitter.com/aiXqj90PUJ