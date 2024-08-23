Основателя правящей партии Грузии высмеяли из-за выступления за пуленепробиваемым стеклом

Основателя "Грузинской мечты" Бидзину Иванишвили высмеяли за то, что он произнес предвыборную речь за пуленепробиваемым стеклом в Мцхете, в то время как премьер-министр Ираклий Кобахидзе и другие высокопоставленные чиновники выступали с отдельной трибуны без защиты.

Об этом сообщили ОС Media и SOVА, пишет "Европейская правда".

Иванишвили, бывший премьер-министр Грузии и миллиардер, основатель правящей партии, выступил со своей речью в четверг в Мцхете к северу от Тбилиси.

Об этом предвыборном мероприятии было объявлено лишь за шесть часов до его начала. После выступления Иванишвили можно было видеть, как он нерешительно покидает защищенную трибуну, чтобы попрощаться с собравшимися.

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Nothing says ‘peace and democracy’ like Bidzina Ivanishvili promising to finish off the opposition while hiding behind bulletproof glass. pic.twitter.com/aiXqj90PUJ – Nona Mamulashvili (@NonaMamulashvi) August 22, 2024

Выступление Иванишвили на трибуне за пуленепробиваемым стеклом вызвало насмешки со стороны критиков правительства и оппозиционных деятелей. Они поспешили предположить, что такое его появление было продолжением его отстраненности и изоляции от общества.

Председатель партии "Лело" Мамука Хазарадзе обвинил Иванишвили в том, что он выглядит испуганным и не способен прочитать речь по сценарию.

"Сколько раз мы должны видеть на сцене испуганного Бидзину, который не способен даже прочитать заготовленный текст и обращается к народу из-за пуленепробиваемого аквариума?" – сказал он.

Ника Гварамия, соучредитель оппозиционной партии "Ахали" и один из лидеров альянса "Коалиция за перемены", заявил, что его группа "не намерена внимательно изучать то, что было сказано человеком, который строит стеклянные барьеры не только между собой и общественностью, но и между собой и своей собственной командой".

Депутат от оппозиционного "Единого национального движения" Леван Бежашвили раскритиковал появление Иванишвили за стеклом и предположил, что расследование Службы госбезопасности Грузии было начато "для оправдания этой ситуации".

"Общение с общественностью через бронированный аквариум – это не просто предмет насмешек, это серьезная отстраненность и неадекватность в решении проблем, которые существуют в народе", – заявил Бежашвили.

Премьер-министр Кобахидзе и спикер парламента Шалва Папуашвили выступали с центральной трибуны без защитного барьера.

После того как политический резонанс от выступления Иванишвили разгорелся, премьер-министр Кобахидзе подтвердил, что есть опасения по поводу покушения на жизнь Иванишвили.

Он объявил, что правительство намерено принять аналогичные меры безопасности во время предстоящих предвыборных мероприятий в стране.

24 июля Служба госбезопасности Грузии объявила, что расследует предполагаемый заговор с целью убийства Иванишвили, "предположительно организованный и финансируемый бывшими высокопоставленными чиновниками грузинского правительства и бывшими сотрудниками правоохранительных органов, находящимися в Украине".

В своем выступлении в Мцхете Иванишвили заявил, что на повестке дня страны в любой момент может встать вопрос о восстановлении территориальной целостности Грузии.

Накануне октябрьских выборов в парламент "Грузинская мечта" заявила о планах внести изменения в конституцию для "мирного воссоединения территорий".

Этот пункт спровоцировал жесткую реакцию оппозиции с предположениями, что в нем содержатся намеки на тайные переговоры с Москвой и подготовку к каким-то уступкам.

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