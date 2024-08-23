Проросійська партія Болгарії збирається на захід БРІКС у Москві

Болгарська проросійська партія "Відродження" направить делегацію на форум БРІКС, який відбудеться у Москві наприкінці серпня.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Euractiv.

Під головуванням Росії країни БРІКС – Бразилія, Росія, Індія, Китай, Південна Африка, Іран, Єгипет, Ефіопія та ОАЕ – зустрінуться в Москві, щоб обмінятися "досвідом та ідеями" і побудувати "ефективні ділові комунікації з підприємцями в Росії та інших країнах-партнерах", йдеться в описі форуму.

Це буде "можливість побудувати дипломатичні відносини і розвинути потенційне партнерство з усіма країнами світу", написав про московський форум лідер "Відродження" Костадин Костадинов.

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Він також зазначив, що зовнішня політика Болгарії має бути "незалежною і відповідати тільки нашим національним інтересам".

Костадинов також повідомив, що його партія направить делегацію на саміт БРІКС у Китаї.

Тим часом опитування свідчать, що після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну у Болгарії значно знизився рівень схвалення Росії та її лідера Владіміра Путіна.

Нагадаємо, у Болгарії з 2021 року триває політична криза. Відтоді в країні відбулись уже шість дострокових парламентських виборів.

Останні, у червні 2024 року, також не змогли призвести до формування постійного уряду.

Більше про ситуацію в країн читайте тут: Шанс зупинити "друзів Путіна": завдяки чому Болгарія зможе вийти з політичної кризи.