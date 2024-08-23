Пророссийская партия Болгарии собирается на форум БРИКС в Москве

Болгарская пророссийская партия "Возрождение" направит делегацию на форум БРИКС, который состоится в Москве в конце августа.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Euractiv.

Под председательством России страны БРИКС – Бразилия, Россия, Индия, Китай, Южная Африка, Иран, Египет, Эфиопия и ОАЭ – встретятся в Москве, чтобы обменяться "опытом и идеями" и построить "эффективные деловые коммуникации с предпринимателями в России и других странах-партнерах", говорится в описании форума.

Это будет "возможность построить дипломатические отношения и развить потенциальное партнерство со всеми странами мира", написал о московском форуме лидер "Возрождения" Костадин Костадинов.

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Он также отметил, что внешняя политика Болгарии должна быть "независимой и отвечать только нашим национальным интересам".

Костадинов также сообщил, что его партия направит делегацию на саммит БРИКС в Китае.

Между тем опросы свидетельствуют, что после начала полномасштабного вторжения России в Украину в Болгарии значительно снизился уровень одобрения России и ее лидера Владимира Путина.

Напомним, в Болгарии с 2021 года продолжается политический кризис. С тех пор в стране состоялись уже шесть досрочных парламентских выборов.

Последние, в июне 2024 года, также не смогли привести к формированию постоянного правительства.

Больше о ситуации в странах читайте здесь: Шанс остановить "друзей Путина": благодаря чему Болгария сможет выйти из политического кризиса.