У Вільнюсі перейменують вулиці, названі на честь радянських письменників

Влада Вільнюса планує перейменувати кілька вулиць, названих на честь радянських письменників.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє LRT.

Вулиця, названа на честь поетеси Саломеї Неріс, буде перейменована на вулицю Ветрунге, а вулиця, названа на честь письменника Людаса Гіри, – на честь ватажка руху опору Ліонґінаса Балюкевічюса-Дзукаса.

Назви вулиць обрали мешканці Вільнюса, які взяли участь у муніципальному опитуванні.

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Наступного тижня депутати Вільнюської міської ради мають проголосувати за зміну назв вулиць.

Зміна назв є частиною дерадянізації публічних просторів, що триває в країні.

Комісія з дерадянізації країни визнала, що назви двох вулиць, про які йдеться, порушують заборону на пропаганду авторитарних і тоталітарних режимів.

Гіра і Неріс у своїх творах прославляли радянську владу. У 1940 році, як делегати так званого Народного сейму, вони разом з іншими представниками поїхали до Москви просити про прийняття Литви до складу Радянського Союзу.

Однак деякі літературознавці та інші дослідники підкреслюють важливість творчості Неріс для литовської літератури та колективної пам'яті, а також вказують на її пізніше каяття за співпрацю з радянською владою.

Нагадаємо, торік у Вільнюсі вирішили переіменувати музей імені Пушкіна.

А нещодавно у Вільнюсі демонтували пам’ятну дошку суперечливому організатору повстання проти радянської влади у 1941 році, яку перед тим встановили без погодження мерії.