В Вильнюсе переименуют улицы, названные в честь советских писателей

Власти Вильнюса планируют переименовать несколько улиц, названных в честь советских писателей.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает LRT.

Улица, названная в честь поэтессы Саломеи Нерис, будет переименована в улицу Ветрунге, а улица, названная в честь писателя Людаса Гиры, – в честь главы движения сопротивления Лионгинаса Балюкевичюса-Дзукаса.

Названия улиц выбрали жители Вильнюса, принявшие участие в муниципальном опросе.

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На следующей неделе депутаты Вильнюсского городского совета должны проголосовать за изменение названий улиц.

Изменение названий является частью десоветизации публичных пространств, которая продолжается в стране.

Комиссия по десоветизации страны признала, что названия двух улиц, о которых идет речь, нарушают запрет на пропаганду авторитарных и тоталитарных режимов.

Гира и Нерис в своих произведениях прославляли советскую власть. В 1940 году, как делегаты так называемого Народного сейма, они вместе с другими представителями поехали в Москву просить о принятии Литвы в состав Советского Союза.

Однако некоторые литературоведы и другие исследователи подчеркивают важность творчества Нерис для литовской литературы и коллективной памяти, а также указывают на ее позднее раскаяние за сотрудничество с советской властью.

Напомним, в прошлом году в Вильнюсе решили переименовать музей имени Пушкина.

А недавно в Вильнюсе демонтировали памятную доску противоречивому организатору восстания против советской власти в 1941 году, которую перед тем установили без согласования мэрии.