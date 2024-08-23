Рига передасть Україні шість автомобілів і 60 комп'ютерів

В Латвії Ризьке самоврядування пожертвує шість автомобілів і 60 комп'ютерів на підтримку України.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Delfi.

Відповідне рішення ухвалили напередодні на засіданні комітету Ризької думи.

Депутати підтримали рішення про передачу чотирьох автомобілів, що належать Департаменту міського розвитку, і двох автомобілів, що належать Департаменту зовнішнього простору і мобільності.

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Серед цих автомобілів – один Opel Astra Caravan, два Toyota Corolla, один Toyota Auris, Volvo V70 і Mazda 6. Їх організація Tev доставить у Чернігівську область.

Також "Цифрове агентство" (Digitālā aģentūra) Ризького самоврядування пожертвує 60 комплектів комп'ютерів, що складаються з настільних комп'ютерів і моніторів, Херсонській обласній клінічній лікарні для безоплатного використання.

Доставку комп'ютерів забезпечить організація Tev.

Також повідомляли, що Латвія підготувала найбільшу партію безпілотників від місцевих виробників для відправки в Україну.

Минулого тижня Латвія оголосила про передачу Україні близько 500 безпілотників латвійського виробництва.