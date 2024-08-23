Рига передаст Украине шесть автомобилей и 60 компьютеров

В Латвии Рижское самоуправление пожертвует шесть автомобилей и 60 компьютеров на поддержку Украины.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Delfi.

Депутаты госсовета Риги на заседании накануне поддержали решение о передаче четырех автомобилей, принадлежащих Департаменту городского развития, и двух автомобилей, принадлежащих Департаменту внешнего пространства и мобильности.

Среди этих автомобилей – один Opel Astra Caravan, два Toyota Corolla, один Toyota Auris, Volvo V70 и Mazda 6. Их организация Tev доставит в Черниговскую область.

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Также "Цифровое агентство" (Digitālā aģentūra) Рижского самоуправления пожертвует 60 комплектов компьютеров, состоящих из настольных компьютеров и мониторов, Херсонской областной клинической больнице для безвозмездного использования.

Доставку компьютеров обеспечит организация Tev.

Также сообщалось, что Латвия подготовила крупнейшую партию беспилотников от местных производителей для отправки в Украину.

На прошлой неделе Латвия объявила о передаче Украине около 500 беспилотников латвийского производства.