Біля берегів Сицилії поновили пошуки зниклої після аварії розкішної яхти дівчини

Біля берегів італійської Сицилії у п’ятницю, 23 серпня, рятувальники поновили пошуки дівчини, яка зникла після аварії розкішної яхти Bayesian, що затонула на початку тижня.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AFP.

Італійські рятувальники поновили пошуки 18-річної доньки британського технологічного магната Майка Лінча, яка досі вважається зниклою безвісти.

Тіло 59-річного Майка Лінча було знайдене в четвер.

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Рятувальна бригада поінформувала, що водолази рано вранці поновили "довгі й ретельні пошуки останнього зниклого".

Судно Bayesian, на борту якого перебували 22 людини, затонуло після того, як у цьому районі пройшовся торнадо. Човен пішов на дно всього за 60 секунд.

Берегова охорона врятувала 15 пасажирів, а ще семеро вважалися зниклими. Тіло однієї людини – шеф-кухаря судна Рікардо Томаса – знайшли ще у понеділок.

До пошукових операцій були залучені, зокрема, водолази, які брали участь у місії після катастрофи круїзного лайнера "Конкордія", що затонув у ніч з 13 на 14 січня 2012 року, забравши життя 33 людей.

Через те, що глибина, на якій перебувають уламки Bayesian, перевищує 50 метрів, водолази можуть витратити на пошуки лише 12 хвилин, перш ніж їм доводиться знову піднятися на поверхню.

Рятувальники сподівалися знайти зниклих людей живими в одній з кают всередині яхти, де за умови щільно закритих дверей могла утворитися "капсула" з повітрям.

Проте пізніше висловили сумніви, що заблоковані у каютах люди живі.