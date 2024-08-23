У берегов Сицилии возобновили поиски пропавшей после крушения роскошной яхты девушки

У берегов итальянской Сицилии в пятницу, 23 августа, спасатели возобновили поиски девушки, которая исчезла после аварии роскошной яхты Bayesian, затонувшей в начале недели.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AFP.

Итальянские спасатели возобновили поиски 18-летней дочери британского технологического магната Майка Линча, которая до сих пор считается пропавшей без вести.

Источник, близкий к расследованию, сообщил, что тела магната и его дочери не были среди четырех найденных в среду.

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Тело 59-летнего Майка Линча было найдено в четверг. А значит последней жертвой, как отмечает агентство, должна быть Ханна, хотя перед этим сообщалось, что ее тело было найдено.

Спасательная бригада проинформировала, что водолазы рано утром возобновили "долгие и тщательные поиски последнего пропавшего".

Судно Bayesian, на борту которого находились 22 человека, затонуло после того, как в этом районе прошелся торнадо. Оно пошло ко дну всего за 60 секунд.

Береговая охрана спасла 15 пассажиров, а еще семеро считались пропавшими без вести. Тело одного человека – шеф-повара судна Рикардо Томаса – нашли еще в понедельник.

К поисковым операциям были привлечены, в частности, водолазы, которые участвовали в миссии после катастрофы круизного лайнера "Конкордия", затонувшего в ночь с 13 на 14 января 2012 года, унеся жизни 33 человек.

Из-за того, что глубина, на которой находятся обломки Bayesian, превышает 50 метров, водолазы могут потратить на поиски лишь 12 минут, прежде чем им приходится снова подняться на поверхность.

Спасатели надеялись найти пропавших людей живыми в одной из кают внутри яхты, где при плотно закрытых дверях могла образоваться "капсула" с воздухом.

Однако позже выразили сомнения, что заблокированные в каютах люди живы.