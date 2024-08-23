У Норвегії пропонують дозволяти аборти до 18-го тижня вагітності

Уряд Норвегії у п’ятницю, 23 серпня, вперше за майже пів століття запропонував послабити обмеження на аборти, щоб дозволити жінкам здійснювати цю процедуру до 18-го тижня вагітності.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє АР.

Міністр охорони здоров’я Норвегії Ян Крістіан Вестре заявив, що продовження терміну для аборту відповідає сьогоднішній практиці, позаяк "майже нікому не відмовляють у перериванні вагітності після 12-го тижня".

"Право жінки на аборт за власним бажанням є основоположною цінністю в Норвегії", – додав міністр.

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Норвезьке законодавство дозволяє легальні аборти до 12-го тижня вагітності, й переважна більшість абортів відбуваються ще до 9-го тижня. Але лікарні й поліклініки, як правило, не відмовляють жінкам, які хочуть перервати вагітність після 12-го тижня.

У разі ухвалення пропозиції вона стане першою суттєвою зміною в законодавстві про аборти з 1978 року, коли їх зробили безкоштовними й закріпили право жінки обирати між хірургічним та медикаментозним перериванням вагітності.

Для цього потрібна більшість у 85 голосів у парламенті Норвегії, але Центристська партія, яка має 28 мандатів і є однією з партій урядової коаліції, прагне зберегти нинішнє обмеження на аборт до 12 тижнів.

У травні Данія заявила, що лібералізує законодавство про аборти, дозволивши процедуру до 18-го тижня вагітності.

Перед тим депутати Європарламенту підтримали резолюцію із закликом до Ради Євросоюзу додати питання сексуального та репродуктивного здоров'я і право на безпечний і легальний аборт до Хартії основних прав ЄС.