В Норвегии предлагают разрешать аборты до 18-й недели беременности

Правительство Норвегии в пятницу, 23 августа, впервые за почти полвека предложило ослабить ограничения на аборты, чтобы позволить женщинам осуществлять эту процедуру до 18-й недели беременности.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает АР.

Министр здравоохранения Норвегии Ян Кристиан Вестре заявил, что продление срока для аборта соответствует сегодняшней практике, поскольку "почти никому не отказывают в прерывании беременности после 12-й недели".

"Право женщины на аборт по собственному желанию является основополагающей ценностью в Норвегии", – добавил министр.

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Норвежское законодательство разрешает легальные аборты до 12-й недели беременности, и подавляющее большинство абортов происходят еще до 9-й недели. Но больницы и поликлиники, как правило, не отказывают женщинам, которые хотят прервать беременность после 12-й недели.

В случае принятия предложения оно станет первым существенным изменением в законодательстве об абортах с 1978 года, когда их сделали бесплатными и закрепили право женщины выбирать между хирургическим и медикаментозным прерыванием беременности.

Для этого требуется большинство в 85 голосов в парламенте Норвегии, но Центристская партия, которая имеет 28 мандатов и является одной из партий правительственной коалиции, стремится сохранить нынешнее ограничение на аборт до 12 недель.

В мае Дания заявила, что либерализует законодательство об абортах, разрешив процедуру до 18-й недели беременности.

Перед тем депутаты Европарламента поддержали резолюцию с призывом к Совету Евросоюза добавить вопросы сексуального и репродуктивного здоровья и право на безопасный и легальный аборт в Хартию основных прав ЕС.