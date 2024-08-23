В Бельгии попытаются возобновить переговоры о формировании пятипартийной коалиции

Король Бельгии Филипп в пятницу, 23 августа, определил нового ответственного за переговоры о формировании правительственной коалиции – им стал лидер центристской франкоязычной партии Les Engagés ("Преданные") Максим Прево.

Об этом бельгийский королевский двор сообщил в X (Twitter), пишет "Европейская правда".

В коротком сообщении указано, что Филипп поручил Прево "посредническую миссию с целью скорейшего возобновления переговоров" о формировании коалиции.

Лидер "Преданных" должен доложить королю о своих усилиях 2 сентября.

Реклама:

В июне король Бельгии принял отставку правительства Александра де Кроо, который решил уходить с поста после провального результата его либеральной партии "Открытые фламандские либералы и демократы" на национальных выборах, проходивших одновременно с выборами в Европарламент.

С середины июля глава фламандской националистической партии N-VA ("Новый фламандский альянс") Барт де Вевер вел переговоры о формировании пятипартийной коалиции с участием Les Engagés, франкоязычного правоцентристского "Реформистского движения" (MR), нидерландскоязычной центристской "Христианско-демократической и фламандской партии" (CD&V) и левоцентристского Forward ("Вперед").

Такую коалицию называют "аризонской", что является ссылкой на флаг американского штата Аризона, где сочетаются синий, красный, желтый и оранжевый цвета – это цвета пяти партий, участвующих в переговорах.

Но накануне де Вевер вернул мандат из-за несогласия "Реформистского движения" на введение налога на прирост капитала, призванного помочь покрыть дефицит бюджета Бельгии. Этот шаг был компромиссом лидера N-VA, призванным удовлетворить требование левоцентристов из Forward не сокращать расходы бюджета.

Прево, на которого возложили задачу согласовать разногласия между пятью партиями, накануне заявил, что поддерживает формирование "аризонской" коалиции, и призвал "найти условия для восстановления доверия, чтобы возобновить переговоры".

Отметим, что Бельгии не привыкать к длительным коалиционным переговорам. В 2010 и 2011 годах на формирование правительства в стране ушел 541 день.