ЗМІ: Працівників Секретної служби, які охороняли Трампа під час замаху, відсторонили

Щонайменше п'ятьох співробітників Секретної служби США, які брали участь у охороні мітингу кандидата в президенти Дональда Трампа 13 липня, коли на нього скоїли замах, відсторонили від роботи.

Про це стало відомо телеканалу ABC News від двох джерел, передає "Європейська правда".

Рішення про покарання працівників Секретної служби США відбулось після внутрішньої перевірки, яку розпочали після замаху на Трампа і яка також охопила інші питання безпеки кандидата від Республіканської партії.

Відсторонених співробітників не будуть звільняти, але їм, за інформацією ABC News, заборонили брати участь у будь-яких оперативних заходах, зокрема плануванні безпеки.

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Одне з джерел телеканалу не виключило, що перевірка можуть бути охоплені ще більше високопосадовців.

"Секретна служба США прагне розслідувати рішення і дії персоналу, пов'язані з подією в Батлері, штат Пенсильванія, і спробою вбивства колишнього президента Дональда Трампа", – повідомили у відомстві в коментарі ABC News.

Під час замаху на Трампа під час передвиборчого мітингу куля влучила йому у вухо, в результаті чого, за офіційними даними, загинув один присутній і ще двоє отримали поранення. Нападника – 20-річного Томаса Метью Крукса – на місці вбили агенти Секретної служби.

Секретна служба США взяла на себе відповідальність за прогалини в системі безпеки, які зробили замах на Трампа можливим. Її директорка Кімберлі Чітл пішла у відставку.

Частину співробітників Секретної служби з охорони Джо Байдена перевели захищати Трампа.

Детально про замах на Трампа – у статті Вбивчий мітинг Дональда Трампа: як замах на кандидата підірвав політику США.