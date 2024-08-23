СМИ: Работников Секретной службы, которые охраняли Трампа во время покушения, отстранили

По меньшей мере пять сотрудников Секретной службы США, которые участвовали в охране митинга кандидата в президенты Дональда Трампа 13 июля, когда на него совершили покушение, отстранили от работы.

Об этом стало известно телеканалу ABC News от двух источников, передает "Европейская правда".

Решение о наказании работников Секретной службы США состоялось после внутренней проверки, которую начали после покушения на Трампа и которая также охватила другие вопросы безопасности кандидата от Республиканской партии.

Отстраненных сотрудников не будут увольнять, но им, по информации ABC News, запретили участвовать в любых оперативных мероприятиях, в частности планировании безопасности.

Реклама:

Один из источников телеканала не исключил, что проверка могут быть охвачены еще больше высокопоставленных чиновников.

"Секретная служба США стремится расследовать решения и действия персонала, связанные с событием в Батлере, штат Пенсильвания, и попыткой убийства бывшего президента Дональда Трампа", – сообщили в ведомстве в комментарии ABC News.

Во время покушения на Трампа во время предвыборного митинга пуля задела ему в ухо, на трибунах позади Трампа погиб один присутствующий и еще двое получили ранения. Стрелка – 20-летнего Томаса Мэтью Крукса – на месте убили агенты Секретной службы.

Секретная служба США взяла на себя ответственность за пробелы в системе безопасности, которые сделали покушение на Трампа возможным. Ее директор Кимберли Читл ушла в отставку.

Часть сотрудников Секретной службы по охране Джо Байдена перевели защищать Трампа.

Подробно о покушении на Трампа – в статье Убийственный митинг Дональда Трампа: как покушение на кандидата подорвало политику США.