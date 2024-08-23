Через сильний шторм на Північному морі деякі прибережні райони на південному узбережжі Норвегії підтопило, кілька тисяч споживачів залишились без світла.

Про це повідомляє NRK, пише "Європейська правда".

Південь Норвегії накрив шторм "Ліліан", який раніше пройшов над Британією і у п’ятницю дістався Скандинавії.

У деяких місцях на південному узбережжі країни прибережні райони затопило, у тому числі у районі Бйорвіка в Осло та у місті Сандефйорд.

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Фото від аудиторії NRK

Підтоплення у районі Бйорвіка, фото Johanne Geisler

У портовому місті Ларвік вітер майже повалив кран для завантаження контейнерів, його вдалося зафіксувати та не допустити повного падіння у воду.

Вулиці міста Сандефйорд; Ken Markus Christensen / NRK

Кілька тисяч домогосподарств залишилися без світла через обірвані лінії електропередач.

Andreas Sundby / NRK

Робота поромів у пікові години шторму була повністю зупинена, проте невдовзі рейси мають знову відновитися.

Шторм накрив також Данію, місцями швидкість вітру сягала 35 метрів на секунду. Один з мостів у Ютландії закривали для руху через повалені вітром будівельні конструкції, а вечірні пороми сполученням з Норвегією скасували.

Раніше цього тижня внаслідок шторму в Середземному морі біля Сицилії затонула елітна яхта з 22 пасажирами й членами екіпажу на борту. 15 з них врятувалися, ще семеро людей загинули, у тому числі один із найвідоміших британських технологічних підприємців.