Из-за сильного шторма на Северном море некоторые районы на южном побережье Норвегии подтопило, несколько тысяч потребителей остались без света.

Об этом сообщает NRK, пишет "Европейская правда".

Юг Норвегии накрыл шторм "Лилиан", который ранее прошел над Британией и в пятницу добрался до Скандинавии.

В некоторых местах на южном побережье страны прибрежные районы затопило, в том числе в районе Бьёрвика в Осло и в городе Сандефьорд.

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Фото от аудитории NRK

Подтопление в районе Бьёрвика, фото Johanne Geisler

В портовом городе Ларвик ветер почти повалил кран для погрузки контейнеров, его удалось зафиксировать и не допустить полного падения.

Улицы города Сандефьорд; Ken Markus Christensen / NRK

Несколько тысяч домохозяйств остались без света из-за оборванных линий электропередач.

Andreas Sundby / NRK

Работа паромов в пиковые часы шторма была полностью остановлена, однако вскоре рейсы должны снова возобновиться.

Шторм накрыл также Данию, местами скорость ветра достигала 35 метров в секунду. Один из мостов в Ютландии закрывали для движения из-за поваленных ветром строительных конструкций, а вечерние паромы сообщением с Норвегией отменили.

Раньше на этой неделе в шторме в Средиземном море возле Сицилии затонула элитная яхта с 22 пассажирами и членами экипажа на борту. 15 из них спаслись, еще семь человек погибли, в том числе один из самых известных британских технологических предпринимателей.