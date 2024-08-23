У Данії через шторм скасували пороми до Норвегії та закрили один міст

Через сильний шторм на Північному морі скасували пороми між Данією та Норвегією, а один з мостів у регіоні закрили для руху після пошкодження будівельних конструкцій.

Про це повідомляє DR, пише "Європейська правда".

Надзвичайно сильний вітер на півночі та західному узбережжі Данії 23 серпня поламав численні дерева та спричинив перебої у дорожному русі.

У Північній Ютландії закрили в обох напрямках рух на Оддесунському мосту після того, як вітер обірвав там частину будівельних конструкцій. У тому районі шквали вітру сягають 35 метрів на секунду.

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Через шторм скасували морські пороми між Данією та норвезькими Крістіансандом і Ларвіком операторів ColorLine і Fjordline, заплановані на другу половину дня.

Штормове попередження для більшої частини країни оголошено на період з 16 до 22 години, найсильніший вітер очікується з 16 до 20 години за місцевим часом.

Нагадаємо, внаслідок сильного буревію у Польщі та Балтії наприкінці липня загинули п’ятеро людей.

Цього тижня у штормі в Середземному морі біля Сицилії затонула елітна яхта з 22 пасажирами й членами екіпажу на борту. 15 з них врятувалися, ще семеро людей загинули, у тому числі один із найвідоміших британських технологічних підприємців.