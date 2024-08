Родина експрезидента Кеннеді засудила підтримку Трампа Кеннеді-молодшим: "Зрада родинних цінностей"

Родина колишнього президента США Джона Кеннеді відреагувала осудом на рішення Кеннеді-молодшого, який балотувався у президенти, зняти кандидатуру у ключових штатах на користь Трампа.

Як повідомляє "Європейська правда", відповідну заяву опублікувала сестра Роберта Кеннеді Керрі Кеннеді.

Родина колишнього президента-демократа заявила, що бачить Америку як країну "сповнену надії та об’єднану спільним баченням кращого майбутнього, майбутнього, що буде визначатися індивідуальною свободою, економічною обіцянкою і національною гордістю", та що вірить у шанси кандидатки від Демократичної партії Камали Гарріс і її кандидата у віцепрезиденти.

I am sharing a personal statement that my family and I have made in response to my brother’s announcement. pic.twitter.com/j7vTTabNYZ

