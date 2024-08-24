Родина експрезидента Кеннеді засудила підтримку Трампа Кеннеді-молодшим: "Зрада родинних цінностей"

Родина колишнього президента США Джона Кеннеді відреагувала осудом на рішення Кеннеді-молодшого, який балотувався у президенти, зняти кандидатуру у ключових штатах на користь Трампа.

Як повідомляє "Європейська правда", відповідну заяву опублікувала сестра Роберта Кеннеді Керрі Кеннеді.

Родина колишнього президента-демократа заявила, що бачить Америку як країну "сповнену надії та об’єднану спільним баченням кращого майбутнього, майбутнього, що буде визначатися індивідуальною свободою, економічною обіцянкою і національною гордістю", та що вірить у шанси кандидатки від Демократичної партії Камали Гарріс і її кандидата у віцепрезиденти.

I am sharing a personal statement that my family and I have made in response to my brother’s announcement. pic.twitter.com/j7vTTabNYZ Реклама: August 23, 2024

"Сьогоднішнє рішення нашого брата Роберта підтримати Трампа – це зрада найдорожчих цінностей, які поділяв наш батько і поділяє наша родина. Це сумне завершення сумної історії", – йдеться у заяві.

Підписи під нею залишили члени родини Кеннеді Катлін Кеннеді-Таунсенд, Кортні Кеннеді, Керрі, Кріс та Рорі Кеннеді.

Нагадаємо, увечері 23 серпня незалежний кандидат у президенти США, антивакцинатор і племінник експрезидента Кеннеді Роберт Кеннеді-молодший оголосив про зняття кандидатури у ключових штатах та висловив підтримку Трампу.

Про заплановане рішення Кеннеді-молодшого завчасно стало відомо ЗМІ. Останніми тижнями кампанія Кеннеді-молодшого, який оголосив про участь у виборах президента у жовтні 2023 року як незалежний кандидат, зіткнулася з суттєвими фінансовими труднощами, а його загальнонаціональний рейтинг коливався в районі 3%.

Водночас підтримка кампанії Трампа з боку Кеннеді-молодшого могла б додати республіканцю голосів і дозволити йому скоротити відставання від Камали Гарріс, чий рейтинг стабільно зростає останнім часом (про це "ЄвроПравда" писала у статті "Ціна помилок Трампа").

70-річний Роберт Кеннеді-молодший не має досвіду роботи в уряді чи політиці. У середині 2000-х Кеннеді-молодший був антивакцинатором і просував теорії змови про нібито зв’язок вакцин із вродженими хворобами для дітей. Під час пандемії коронавірусу він так само говорив про змову уряду США й "великої фарми" з метою отримання надприбутків.

Стосовно поглядів на Україну Кеннеді-молодший повторював тези трампістів і називав російську агресію "проксі-війною" та критикував американську допомогу Україні. Він також покладав на США відповідальність за "провокування" Москви до вторгнення.

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