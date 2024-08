Семья экс-президента Кеннеди назвала предательством поддержку Трампа Кеннеди-младшим

Семья бывшего президента США Джона Кеннеди отреагировала осуждением на решение Кеннеди-младшего, который баллотировался в президенты, снять кандидатуру в ключевых штатах в пользу Трампа.

Как сообщает "Европейская правда", соответствующее заявление опубликовала сестра Роберта Кеннеди Керри Кеннеди.

Семья бывшего президента-демократа заявила, что видит Америку как страну "полную надежды и объединенную общим видением лучшего будущего, будущего, которое будет определяться индивидуальной свободой, экономическим обещанием и национальной гордостью", и что верит в шансы кандидата от Демократической партии Камалы Харрис и ее кандидата в вице-президенты.

I am sharing a personal statement that my family and I have made in response to my brother’s announcement. pic.twitter.com/j7vTTabNYZ

