Семья экс-президента Кеннеди назвала предательством поддержку Трампа Кеннеди-младшим

Семья бывшего президента США Джона Кеннеди отреагировала осуждением на решение Кеннеди-младшего, который баллотировался в президенты, снять кандидатуру в ключевых штатах в пользу Трампа.

Как сообщает "Европейская правда", соответствующее заявление опубликовала сестра Роберта Кеннеди Керри Кеннеди.

Семья бывшего президента-демократа заявила, что видит Америку как страну "полную надежды и объединенную общим видением лучшего будущего, будущего, которое будет определяться индивидуальной свободой, экономическим обещанием и национальной гордостью", и что верит в шансы кандидата от Демократической партии Камалы Харрис и ее кандидата в вице-президенты.

I am sharing a personal statement that my family and I have made in response to my brother’s announcement. pic.twitter.com/j7vTTabNYZ Реклама: August 23, 2024

"Сегодняшнее решение нашего брата Роберта поддержать Трампа – это предательство самых дорогих ценностей, которые разделял наш отец и разделяет наша семья. Это печальное завершение печальной истории", – говорится в заявлении.

Подписи под ним оставили члены семьи Кеннеди Катлин Кеннеди-Таунсенд, Кортни Кеннеди, Керри, Крис и Рори Кеннеди.

Напомним, вечером 23 августа независимый кандидат в президенты США, антивакцинатор и племянник экс-президента Кеннеди Роберт Кеннеди-младший объявил о снятии кандидатуры в ключевых штатах и выразил поддержку Трампу.

О запланированном решении Кеннеди-младшего заблаговременно стало известно СМИ. В последние недели кампания Кеннеди-младшего, который объявил об участии в выборах президента в октябре 2023 года как независимый кандидат, столкнулась с существенными финансовыми трудностями, а его общенациональный рейтинг колебался в районе 3%.

В то же время поддержка кампании Трампа со стороны Кеннеди-младшего могла бы добавить республиканцу голоса и позволить ему сократить отставание от Камалы Харрис, чей рейтинг стабильно растет в последнее время (об этом "ЕвроПравда" писала в статье "Цена ошибок Трампа").

70-летний Роберт Кеннеди-младший не имеет опыта работы в правительстве или политике. В середине 2000-х Кеннеди-младший был антивакцинатором и продвигал теории заговора о якобы связи вакцин с врожденными болезнями для детей. Во время пандемии коронавируса он так же говорил о сговоре правительства США и "большой фармы" с целью получения сверхприбылей.

Что касается взглядов об Украине, то Кеннеди-младший повторял тезисы трампистов и называл российскую агрессию "прокси-войной" и критиковал американскую помощь Украине. Он также возлагал на США ответственность за "провоцирование" Москвы к вторжению.

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