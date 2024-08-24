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Дуда вшанував полеглих захисників України біля стін Михайлівського монастиря

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Новини — Субота, 24 серпня 2024, 12:00 — Марія Ємець

Президент Польщі Анджей Дуда, який вранці прибув з візитом до Києва, вшанував полеглих захисників України біля стін Михайлівського монастиря.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Канцелярія Дуди опублікувала відео з урочистого покладання вінка полеглим українським військовим біля Стіни пам’яті на мурах Михайлівського монастиря.

Анджей Дуда прибув до Києва потягом вранці 24 серпня, повідомляють, що він візьме участь у святкуваннях Дня незалежності України. 

Канцелярія заявила про його візит майже одразу після прибуття, всупереч усталеним правилам безпеки під час повномасштабної війни. 

Нагадаємо, у середині серпня Анджей Дуда вшанував воїнів УНР, які воювали проти більшовиків.

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Польща Дуда
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