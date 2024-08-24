Дуда вшанував полеглих захисників України біля стін Михайлівського монастиря
Новини — Субота, 24 серпня 2024, 12:00 —
Президент Польщі Анджей Дуда, який вранці прибув з візитом до Києва, вшанував полеглих захисників України біля стін Михайлівського монастиря.
Про це повідомляє "Європейська правда".
Канцелярія Дуди опублікувала відео з урочистого покладання вінка полеглим українським військовим біля Стіни пам’яті на мурах Михайлівського монастиря.
#Kijów | Prezydent RP @AndrzejDuda złożył kwiaty pod Ścianą Pamięci Poległych za Ukrainę. pic.twitter.com/zwJDJi4UfLРеклама:– Kancelaria Prezydenta (@prezydentpl) August 24, 2024
Анджей Дуда прибув до Києва потягом вранці 24 серпня, повідомляють, що він візьме участь у святкуваннях Дня незалежності України.
Канцелярія заявила про його візит майже одразу після прибуття, всупереч усталеним правилам безпеки під час повномасштабної війни.
Нагадаємо, у середині серпня Анджей Дуда вшанував воїнів УНР, які воювали проти більшовиків.
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