Гарріс до Дня незалежності пообіцяла підтримку України у боротьбі з російською агресією

Віцепрезидентка США і кандидатка у президенти Камала Гарріс привітала Україну з Днем незалежності.

Як пише "Європейська правда", про це вона написала у X (Twitter).

Гарріс пообіцяла подальшу підтримку України у боротьбі за свободу проти російської агресії.

"У День Незалежності України ми приєднуємося до святкування спільних цінностей, які український народ відважно захищає кожного дня: незалежність, суверенітет і свободу.

Ми й надалі підтримуватимемо Україну в її боротьбі за свободу проти російської агресії", – написала Гарріс.

On Ukraine’s Independence Day, we join in celebrating the shared values that the Ukrainian people are bravely defending every single day: independence, sovereignty, and freedom.



We will continue to stand with Ukraine in its fight for freedom against Russia’s aggression.