Харрис ко Дню независимости пообещала поддержку Украины в борьбе с российской агрессией

Вице-президент США и кандидат в президенты Камала Харрис поздравила Украину с Днем независимости.

Как пишет "Европейская правда", об этом она написала в X (Twitter).

Харрис пообещала дальнейшую поддержку Украины в борьбе за свободу против российской агрессии.

"В День Независимости Украины мы присоединяемся к празднованию общих ценностей, которые украинский народ отважно защищает каждый день: независимость, суверенитет и свободу.

Мы и в дальнейшем будем поддерживать Украину в ее борьбе за свободу против российской агрессии", – написала Харрис.

On Ukraine’s Independence Day, we join in celebrating the shared values that the Ukrainian people are bravely defending every single day: independence, sovereignty, and freedom.



We will continue to stand with Ukraine in its fight for freedom against Russia’s aggression.