У Франції арештували підозрюваного у нападі на синагогу

Французька поліція заарештувала чоловіка, підозрюваного в підпалі і вибуху в синагозі на півдні країни.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AFP.

Глава МВС Франції Жеральд Дарманен розповів, що під час арешту підозрюваного поліцейські потрапили під обстріл.

"Підозрюваний у злочинному підпалі синагоги затриманий", – зазначив міністр.

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Офіційне джерело на умовах анонімності повідомило AFP, що арешт відбувся в місті Нім. Співробітник державної прокуратури додав, що також були затримані двоє людей, пов'язаних з підозрюваним.

Дарманен також заявив, що після вибуху буде посилено присутність поліції біля єврейських об'єктів у Франції.

Нагадаємо, поліцейський отримав поранення, коли в суботу на парковці синагоги в південнофранцузькому містечку Ла-Гранде-Мотт вибухнув охоплений вогнем автомобіль.

Офіційні особи Франції назвали інцидент терористичним актом.

Дві машини, одна з яких містила щонайменше один газовий балончик, були підпалені на парковці синагоги приблизно о 8:30 ранку. Незадовго до нападу на камерах відеоспостереження був помічений підозрюваний з палестинським прапором, пов'язаним навколо пояса.

Повідомляли, що у Франції зросла кількість випадків расизму й нетерпимості – до цього призвели війна Ізраїлю проти терористичного угруповання ХАМАС та висловлювання ультраправих.