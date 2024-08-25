Во Франции арестовали подозреваемого в нападении на синагогу

Французская полиция арестовала мужчину, подозреваемого в поджоге и взрыве в синагоге на юге страны.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AFP.

Глава МВД Франции Жеральд Дарманен рассказал, что во время ареста подозреваемого полицейские попали под обстрел.

"Подозреваемый в преступном поджоге синагоги задержан", – отметил министр.

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Официальный источник на условиях анонимности сообщил AFP, что арест состоялся в городе Ним. Сотрудник государственной прокуратуры добавил, что также были задержаны два человека, связанных с подозреваемым.

Дарманен также заявил, что после взрыва будет усилено присутствие полиции возле еврейских объектов во Франции.

Напомним, полицейский получил ранения, когда в субботу на парковке синагоги в южнофранцузском городке Ла-Гранде-Мотт взорвался охваченный огнем автомобиль.

Официальные лица Франции назвали инцидент террористическим актом.

Две машины, одна из которых содержала по меньшей мере один газовый баллончик, были подожжены на парковке синагоги примерно в 8:30 утра. Незадолго до нападения на камерах видеонаблюдения был замечен подозреваемый с палестинским флагом, связанным вокруг пояса.

Сообщалось, что во Франции возросло количество случаев расизма и нетерпимости – к этому привели война Израиля против террористической группировки ХАМАС и высказывания ультраправых.