Сусіди Німеччини б'ють на сполох через можливе відновлення перевірок на кордоні

Сусідні з Німеччиною країни попереджають, що відновлення перевірок на усіх німецьких кордонах призведе до ефекту доміно, який може зруйнувати Шенгенську зону.

Про це йдеться у публікації Euractiv, повідомляє "Європейська правда".

Наразі в Берліні зростає тиск з вимогою відновити постійний контроль на всіх німецьких кордонах.

Особливо наполягають на цьому консервативні Християнсько-демократичний союз Німеччини (ХДС)/Християнсько-соціальний союз Баварії (ХСС).

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Крім того, цей крок підтримує і ліберальна Вільна демократична партія, яка зробила боротьбу з нелегальною міграцією одним зі своїх пріоритетів.

Східні сусіди Німеччини особливо вражені таким розвитком подій.

"Це було б фундаментальним відходом від чинного законодавства і самого принципу Шенгену, що, безсумнівно, призвело б до ефекту доміно перевірок по всьому Шенгену. Це питання має бути вирішене на найвищому політичному рівні на загальноєвропейській основі", – заявив речник чеського МВС Хана Мала.

Польща, як і Чехія, попередила, що нинішній контроль вже призводить до "труднощів, пов'язаних з прикордонним рухом", і закликала німецьку сторону розглянути можливість "якнайшвидшого скасування контролю на польському кордоні і можливих альтернативних заходів".

Деякі країни ЄС, такі як Данія, незворушно сприймають перспективу посилення прикордонного контролю: речник данського уряду заявив, що це "мало що змінить", тоді як інші занепокоєні.

"Для такої країни, як наша, розташованої в самому центрі Європи і з дуже відкритою економікою, безперебійне функціонування Шенгенської зони є вкрай важливим", – заявив представник бельгійського уряду.

До цього часу Берлін запровадив перевірки на своїх кордонах з Чехією, Польщею та Австрією, причому міністерка внутрішніх справ Німеччини Ненсі Фезер підкреслила, що вони залишатимуться доти, доки нелегальна міграція "помітно" не зменшиться.

Своєю чергою представники німецьких зелених критикують заходи тимчасового прикордонного контролю, спрямовані на обмеження незаконної міграції, заявляючи, що вони порушують Шенгенський прикордонний кодекс.

Раніше міністр внутрішніх справ німецької землі Бранденбург Міхаель Штюбген закликав до посилення прикордонного контролю на всіх кордонах ЄС з Угорщиною через рішення Будапешта про пом'якшення візового режиму для громадян Росії та Білорусі.