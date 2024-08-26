Соседи Германии бьют тревогу из-за возможного возобновления проверок на границе

Соседние с Германией страны предупреждают, что возобновление проверок на всех немецких границах приведет к эффекту домино, который может разрушить Шенгенскую зону.

Об этом говорится в публикации Euractiv, сообщает "Европейская правда".

Сейчас в Берлине растет давление с требованием восстановить постоянный контроль на всех немецких границах.

Особенно настаивают на этом консервативные Христианско-демократический союз Германии (ХДС)/Христианско-социальный союз Баварии (ХСС).

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Кроме того, этот шаг поддерживает и либеральная Свободная демократическая партия, которая сделала борьбу с нелегальной миграцией одним из своих приоритетов.

Восточные соседи Германии особенно потрясены таким развитием событий.

"Это было бы фундаментальным отходом от действующего законодательства и самого принципа Шенгена, что, несомненно, привело бы к эффекту домино проверок по всему Шенгену. Этот вопрос должен быть решен на самом высоком политическом уровне на общеевропейской основе", – заявил представитель чешского МВД Хана Мала.

Польша, как и Чехия, предупредила, что нынешний контроль уже приводит к "трудностям, связанным с пограничным движением", и призвала немецкую сторону рассмотреть возможность "скорейшей отмены контроля на польской границе и возможных альтернативных мер".

Некоторые страны ЕС, такие как Дания, невозмутимо воспринимают перспективу усиления пограничного контроля: представитель датского правительства заявил, что это "мало что изменит", тогда как другие обеспокоены.

"Для такой страны, как наша, расположенной в самом центре Европы и с очень открытой экономикой, бесперебойное функционирование Шенгенской зоны крайне важнj", – заявил представитель бельгийского правительства.

К этому времени Берлин ввел проверки на своих границах с Чехией, Польшей и Австрией, причем министр внутренних дел Германии Нэнси Фезер подчеркнула, что они будут оставаться до тех пор, пока нелегальная миграция "заметно" не уменьшится.

В свою очередь представители немецких зеленых критикуют меры временного пограничного контроля, направленные на ограничение незаконной миграции, заявляя, что они нарушают Шенгенский пограничный кодекс.

Ранее министр внутренних дел немецкой земли Бранденбург Михаэль Штюбген призвал к усилению пограничного контроля на всех границах ЕС с Венгрией из-за решения Будапешта о смягчении визового режима для граждан России и Беларуси.