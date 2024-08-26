В уряді Іспанії закликали правоцентристів бути більш людяними до мігрантів

В іспанському уряді заявили, що опозиційні правоцентристські сили мають говорити про нелегальних мігрантів з "дещицею гуманності і порядності" і відійти від радикальної позиції ультраправих у цьому гострому політичному питанні.

Як повідомляє "Європейська правда", про це сказала міністерка науки, інновацій та університетів Іспанії Діана Морант, яку цитує Euractiv.

Її висловлювання стосуються заяв лідера опозиційної "Народної партії" Альберто Нуньєса Фейхоо, який раніше звинуватив прем'єр-міністра Іспанії Педро Санчеса в "рекордній кількості нелегальних іммігрантів".

Щоб проілюструвати те, що він вважає згубною міграційною політикою уряду, Фейхоо вказав на те, що інші країни ЄС, включаючи Італію та Грецію, наразі скорочують кількість прибулих мігрантів, підкресливши, що його політсила "не може прийняти" іммігрантів, які прибувають нелегально за допомогою мафії торгівлі людьми, "щоб уникнути дотримання іспанських законів".

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У відповідь на це міністерка Морант зазначила, що лідер правоцентристської опозиції в парламенті повинен припинити "змагатися" у своїй яструбиній позиції щодо міграції з ультраправою партією Vox і партією SALF.

За її словами, маючи справу з міграцією, важливо не забувати, що на задньому плані часто існують "конфлікти, війни, голод і люди, які ризикують своїм життям і ризикують усім саме тому, що вони рятуються від безвихідної ситуації".

За даними іспанської неурядової організації Caminando Fronteras, Канарські острови наразі є основною гарячою точкою для нелегальних мігрантів, які в'їжджають до Іспанії.

Згідно з офіційними даними, оприлюдненими на початку серпня, Іспанія побила рекорди з в'їзду нелегальних мігрантів на свою територію.

За прогнозами деяких неурядових організацій, прибуття нелегальних мігрантів до Іспанії може досягти історичного рівня ще до кінця року.

Тим часом у Франції кажуть про значне спадання кількості мігрантів, які намагаються перейти італо-французький кордон.

А у Великій Британії міграція вперше з 2016 року очолила список питань, які жителі країни вважають найбільш важливими.