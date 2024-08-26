В правительстве Испании призвали правоцентристов быть человечнее к мигрантам

В испанском правительстве заявили, что оппозиционные правоцентристские силы должны говорить о нелегальных мигрантах с "толикой гуманности и порядочности" и отойти от радикальной позиции ультраправых в этом остром политическом вопросе.

Как сообщает "Европейская правда", об этом сказала министр науки, инноваций и университетов Испании Диана Морант, которую цитирует Euractiv.

Ее высказывания касаются заявлений лидера оппозиционной Народной партии Альберто Нуньеса Фейхоо, который ранее обвинил премьер-министра Испании Педро Санчеса в "рекордном количестве нелегальных иммигрантов".

Чтобы проиллюстрировать то, что он считает пагубной миграционной политикой правительства, Фейхоо указал на то, что другие страны ЕС, включая Италию и Грецию, в настоящее время сокращают количество прибывших мигрантов, подчеркнув, что его политсила "не может принять" иммигрантов, которые прибывают нелегально с помощью мафии торговли людьми, "чтобы избежать соблюдения испанских законов".

Реклама:

В ответ на это министр Морант отметила, что лидер правоцентристской оппозиции в парламенте должен прекратить "соревноваться" в своей ястребиной позиции по миграции с ультраправой партией Vox и партией SALF.

По ее словам, имея дело с миграцией, важно не забывать, что на заднем плане часто существуют "конфликты, войны, голод и люди, которые рискуют своей жизнью и рискуют всем именно потому, что они спасаются от безвыходной ситуации".

По данным испанской неправительственной организации Caminando Fronteras, Канарские острова сейчас являются основной горячей точкой для нелегальных мигрантов, въезжающих в Испанию.

Согласно официальным данным, обнародованным в начале августа, Испания побила рекорды по въезду нелегальных мигрантов на свою территорию.

По прогнозам некоторых неправительственных организаций, прибытие нелегальных мигрантов в Испанию может достичь исторического уровня еще до конца года.

Между тем во Франции говорят о значительном спаде количества мигрантов, которые пытаются перейти итало-французскую границу.

А в Великобритании миграция впервые с 2016 года возглавила список вопросов, которые жители страны считают наиболее важными.