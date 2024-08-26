У Німеччині дочірня компанія Lufthansa Discover Airlines планує страйк
Пілоти та бортпровідники дочірньої компанії Discover Airlines, що входить до групи німецької Lufthansa, оголосили про наміри провести чотириденних страйк.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DW.
Чотириденний страйк працівників авіакомпанії розпочнеться у вівторок, 27 серпня, повідомили представники профспілок у Франкфурті.
Оскільки страйк торкнеться всіх вильотів з Німеччини, він може спричинити серйозні перебої в планах багатьох людей щодо подорожей.
Рішення про страйк було ухвалено через конфлікт, що виник після переговорів із профспілкою Verdi, яка уклала перші колективні договори для пілотів і бортпровідників Discover.
Однак дві інші профспілки, Cockpit, що представляє пілотів, і UFO, що представляє бортпровідників, працюють у тісній співпраці, щоб обійти чинні угоди про оплату праці, укладені між Lufthansa і Verdi, яку вони розглядають як конкурента.
Cockpit і UFO стверджують, що Verdi не має достатнього членства в авіакомпанії та була створена Lufthansa як партнер по переговорах.
Авіакомпанія Discover, що працює з Франкфурта та Мюнхена, має флот з 27 літаків, а її персонал налічує майже 2 000 співробітників.
Раніше повідомляли, що сотні офіцерів Прикордонних сил в аеропорту Хітроу протягом 23 днів з кінця серпня братимуть участь у страйку через тривалу суперечку щодо змін в умовах їхнього працевлаштування.
Крім того, з 15 по 17 серпня авіакомпанія EasyJet була змушена скасувати 232 рейси до та з Португалії через триденний страйк бортпровідників.