В Германии дочерняя компания Lufthansa Discover Airlines планирует забастовку

Пилоты и бортпроводники дочерней компании Discover Airlines, входящей в группу немецкой Lufthansa, объявили о намерениях провести четырехдневную забастовку.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DW.

Четырехдневная забастовка работников авиакомпании начнется во вторник, 27 августа, сообщили представители профсоюзов во Франкфурте.

Поскольку забастовка коснется всех вылетов из Германии, она может вызвать серьезные перебои в планах многих людей относительно путешествий.

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Решение о забастовке было принято из-за конфликта, возникшего после переговоров с профсоюзом Verdi, который заключил первые коллективные договоры для пилотов и бортпроводников Discover.

Однако два других профсоюза, Cockpit, представляющий пилотов, и UFO, представляющий бортпроводников, работают в тесном сотрудничестве, чтобы обойти действующие соглашения об оплате труда, заключенные между Lufthansa и Verdi, которую они рассматривают как конкурента.

Cockpit и UFO утверждают, что Verdi не имеет достаточного членства в авиакомпании и была создана Lufthansa как партнер по переговорам.

Авиакомпания Discover, работающая из Франкфурта и Мюнхена, имеет флот из 27 самолетов, а ее персонал насчитывает почти 2 тысячи сотрудников.

Ранее сообщалось, что сотни офицеров Пограничных сил в аэропорту Хитроу в течение 23 дней с конца августа будут участвовать в забастовке из-за длительного спора об изменениях в условиях их трудоустройства.

Кроме того, с 15 по 17 августа авиакомпания EasyJet была вынуждена отменить 232 рейса в и из Португалии из-за трехдневной забастовки бортпроводников.