Генсек Ради Європи засудила удари Росії по енергоінфраструктурі України

Генсек Ради Європи Марія Пейчинович-Бурич заявила, що рішуче засуджує жахливі атаки Росії по енергоінфраструктурі України.

Про це вона написала у понеділок в соцмережі Х (Twitter), повідомляє "Європейська правда".

Уночі та вранці 26 серпня російські окупанти атакували цивільну та енергетичну інфраструктуру України, застосувавши понад 100 ракет та близько 100 ударних дронів типу "Шахед".

"Я найрішучішим чином засуджую сьогоднішній напад на енергетичні об'єкти, в результаті якого загинули цивільні особи. Ці жахливі атаки повинні припинитися", – написала Пейчинович-Бурич.

I condemn in the strongest terms today’s attack by 🇷🇺 against 🇺🇦 energy targets, killing civilians. These heinous attacks must stop/Je condamne avec la plus grande fermeté l'attaque 🇷🇺 contre des cibles énergétiques 🇺🇦, tuant des civils. Ces attaques odieuses doivent cesser