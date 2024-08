Генсек Совета Европы осудила удары России по энергоинфраструктуре Украины

Генсек Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич заявила, что решительно осуждает ужасные атаки России по энергоинфраструктуре Украины.

Об этом она написала в понедельник в соцсети Х (Twitter), сообщает "Европейская правда".

Ночью и утром 26 августа российские оккупанты атаковали гражданскую и энергетическую инфраструктуру Украины, применив более 100 ракет и около 100 ударных дронов типа "Шахед".

"Я самым решительным образом осуждаю сегодняшнее нападение на энергетические объекты, в результате которого погибли гражданские лица. Эти ужасные атаки должны прекратиться", – написала Пейчинович-Бурич.

I condemn in the strongest terms today’s attack by 🇷🇺 against 🇺🇦 energy targets, killing civilians. These heinous attacks must stop/Je condamne avec la plus grande fermeté l'attaque 🇷🇺 contre des cibles énergétiques 🇺🇦, tuant des civils. Ces attaques odieuses doivent cesser