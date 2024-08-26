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Генсек Совета Европы осудила удары России по энергоинфраструктуре Украины

Новости — Понедельник, 26 августа 2024, 17:56 — Кристина Бондарева

Генсек Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич заявила, что решительно осуждает ужасные атаки России по энергоинфраструктуре Украины.

Об этом она написала в понедельник в соцсети Х (Twitter), сообщает "Европейская правда".

Ночью и утром 26 августа российские оккупанты атаковали гражданскую и энергетическую инфраструктуру Украины, применив более 100 ракет и около 100 ударных дронов типа "Шахед".

"Я самым решительным образом осуждаю сегодняшнее нападение на энергетические объекты, в результате которого погибли гражданские лица. Эти ужасные атаки должны прекратиться", – написала Пейчинович-Бурич.

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Министр обороны Нидерландов Рубен Брекельманс, комментируя массированную ракетную атаку РФ на украинские города, отметил, что это только усиливает его мотивацию продолжать поддерживать Украину.

Тем временем Польша заявила о нарушении воздушного пространства во время ракетно-дроновой атаки России против Украины утром 26 августа.

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Совет Европы
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