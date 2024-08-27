В Болгарии начинаются консультации по кандидату в новую Еврокомиссию

Временный премьер-министр Болгарии Димитар Главчев срочно начинает консультации с политическими партиями о новом болгарском кандидате на должность еврокомиссара.

Об этом сообщает Euractiv, информирует "Европейская правда".

Крайний срок для определения кандидатуры в Еврокомиссию – пятница, 30 августа.

"До конца недели правительство должно выдвинуть болгарское предложение по кандидатуре еврокомиссара", – сказал президент Болгарии Румен Радев во время встречи с Главчевым в понедельник.

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В ответ Главчев подтвердил, что "начнет диалог с депутатами, которые выдвинут кандидатуры на должность еврокомиссара, а правительство их рассмотрит".

Он подчеркнул, что болгарские партии должны подать свои кандидатуры на должность нового еврокомиссара до конца недели.

В то же время он дал понять, что не будет брать на себя политическую ответственность за номинацию, учитывая свою роль главы временного правительства.

По неофициальной информации, главным кандидатом от Болгарии является нынешний болгарский комиссар Илиана Иванова, которая занимается вопросами инноваций, исследований, культуры, образования и молодежи.

Пока неизвестны кандидаты в Еврокомиссию от пяти стран, где решение затянулось по разным причинам – это Бельгия, Болгария, Италия, Дания и Португалия.

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