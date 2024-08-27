На Сицилии из-за засухи процветает нелегальная торговля водой

Засуха на итальянском острове Сицилия стала настолько сильной, что многие жители города Кальтаниссетта уже два месяца не имеют водоснабжения, что привело к значительным прибылям для нелегальных частных продавцов.

Об этом говорится в материале Reuters, сообщает "Европейская правда".

Тысячи сицилийцев получают воду от частных лиц и групп, которые развозят ее самодельными автоцистернами и продают по завышенным ценам.

В мае итальянское правительство объявило чрезвычайное положение, чтобы попытаться лучше управлять водными ресурсами к осеннему сезону дождей, но с тех пор ситуация только ухудшилась.

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В десятках центральных сицилийских городов вода распределяется по нормам, что заставляет граждан полагаться на поставки из таких цистерн, которые могут стоить в среднем 300 евро в месяц.

Хроническая нехватка воды не является чем-то новым для сицилийцев, многие из которых имеют резервуары на крышах или под землей, чтобы пережить периоды дефицита, но этого оказывается недостаточно, поскольку периоды засухи становятся все более длительными и суровыми.

Бизнесы, нуждающиеся в постоянном снабжении питьевой водой, такие как рестораны, раздражены тем, что спрос превышает предложение, а цены стремительно растут.

Официально вода считается общественным благом и не может продаваться частными лицами, которые могут иметь частные скважины исключительно для личного пользования.

Только уполномоченные частные автоцистерны могут развозить воду, которую они забрали из общественных источников, взимая плату за транспортировку. Для этого они должны сами платить тариф местной официальной водоснабжающей компании.

Однако эти правила регулярно нарушаются, что создает потенциальные риски для здоровья населения. Многие автоцистерны не зарегистрированы и работают без надзора и регулирования, доставляя воду из неконтролируемых источников и неизвестного качества.

В этом году власти нескольких сицилийских городов выдали штрафы на тысячи евро за несанкционированное распространение и продажу загрязненной воды.

Сальваторе Кочина, директор департамента гражданской защиты Сицилии, заявил, что остров ищет новые источники воды и ремонтирует заброшенные колодцы, но ситуация настолько критична, что в исключительных случаях мэры городов должны использовать свои полномочия, чтобы временно изымать частные колодцы.

Также сообщалось, что на Сицилии традиционная порода коз гиргентана оказалась под угрозой исчезновения, поскольку на острове мало пастбищ и дефицит воды.

Остров пострадал от высоких температур, связанных с изменением климата, установив европейский рекорд жары в 2021 году - 48,8 градуса по Цельсию.

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