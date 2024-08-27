Французские ультралевые созывают протесты из-за "переворота Макрона"

Французская ультралевая партия "Непокоренная Франция" призывает выйти на протесты 7 сентября на фоне отказа президента Эмманюэля Макрона утвердить левое правительство.

Об этом говорится в заявлении политсилы, опубликованном в X (Twitter), сообщает "Европейская правда".

Ультралевые объявляют "масштабную мобилизацию перед лицом переворота Макрона".

"Президент республики ставит под серьезную угрозу демократию, отказываясь признать результаты голосования и правительство во главе с "Новым народным фронтом", который победил на парламентских выборах", – говорится в заявлении.

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В "Непокоренной Франции" выразили надежду, что политические, профсоюзные и общественные силы, "выступающие за защиту демократии, присоединятся к этому призыву".

Демонстрация запланирована на субботу 7 сентября, место проведения пока не уточняется.

Левая радикальная партия призывает французское общество к "решительному ответу на исключительную серьезность ситуации".

Накануне Макрон опубликовал заявление, в котором объявил о своем отказе назначить левое правительство во главе с Люси Касте.

Он созвал новые консультации по назначению правительства на вторник, однако левые уже объявили о своем отказе от участия в них.

Напомним, французский президент начал консультации с политическими партиями по назначению премьера 23 августа.

Ни одна партийная группа не имеет достаточного количества мест для абсолютного большинства в Национальной ассамблее (289 голосов).

По конституции Макрон не может распустить парламент до следующего лета, поэтому аналитики считают, что он, скорее всего, назначит премьер-министром кого-то, кто имел бы лучшие шансы найти общий язык между партиями.

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