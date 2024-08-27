Єврогрупа Орбана займе офіс у Парижі, де були їхні ультраправі попередники

Ультраправа єврогрупа "Патріоти за Європу", в якій зокрема бере участь партія угорського прем’єр-міністра Віктора Орбана, місцем своєї штаб-квартири вказала будівлю в Парижі, де раніше працювала інша ультраправа група Європарламенту "Ідентичність і демократія".

Як пише "Європейська правда", на це звернуло увагу видання HVG.hu.

У статуті "Патріотів за Європу", поданому на затвердження до управління Європарламенту, зазначено, що штаб-квартира єврогрупи буде розміщена на бульварі Осман у Парижі – там, де раніше була штаб-квартира "Ідентичності і демократії".

Цю єврогрупу, до якої раніше входили французьке "Національне об’єднання" та "Альтернатива для Німеччини", розпустили влітку.

Реклама:

Оскільки до "Патріотів за Європу" увійшли більшість колишніх членів "Ідентичності та демократії", використання штаб-квартири не дивує, зазначає HVG.hu.

Водночас видання зазначає, що у статуті єврогрупи з певної причини не вказані всі її члени, зокрема угорська партія "Фідес" і чеська ANO, які були її співзасновниками.

Як відомо, про створення "Патріотів за Європу" оголосили у Відні 30 червня Віктор Орбан, експрем’єр Чехії та лідер ANO Андрей Бабіш, а також голова ультраправої Австрійської партії свободи Герберт Кікль.

Нині група є третьою за величиною в Європарламенті й налічує 13 партій та 84 депутатів, зокрема французьке "Національне об’єднання".

Більшість членів "Патріотів за Європу" скептично ставляться до підтримки України.