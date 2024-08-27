Еврогруппа Орбана займет офис в Париже, где были их ультраправые предшественники

Ультраправая еврогруппа "Патриоты за Европу", в которой в частности участвует партия венгерского премьер-министра Виктора Орбана, местом своей штаб-квартиры указала здание в Париже, где ранее работала другая ультраправая группа Европарламента "Идентичность и демократия".

Как пишет "Европейская правда", на это обратило внимание издание HVG.hu.

В уставе "Патриотов за Европу", поданном на утверждение в управление Европарламента, указано, что штаб-квартира еврогруппы будет размещена на бульваре Осман в Париже – там, где раньше была штаб-квартира "Идентичности и демократии".

Эту еврогруппу, в которую ранее входили французское "Национальное объединение" и "Альтернатива для Германии", распустили летом.

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Поскольку в "Патриотов за Европу" вошли большинство бывших членов "Идентичности и демократии", использование штаб-квартиры не удивляет, отмечает HVG.hu.

В то же время издание отмечает, что в уставе еврогруппы по определенной причине не указаны все ее члены, в частности венгерская партия "Фидес" и чешская ANO, которые были ее соучредителями.

Как известно, о создании "Патриотов за Европу" объявили в Вене 30 июня Виктор Орбан, экс-премьер Чехии и лидер ANO Андрей Бабиш, а также глава ультраправой Австрийской партии свободы Герберт Кикль.

Сейчас группа является третьей по величине в Европарламенте и насчитывает 13 партий и 84 депутатов, в том числе французское "Национальное объединение".

Большинство членов "Патриотов за Европу" скептически относятся к поддержке Украины.