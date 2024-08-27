Уряд утворив робочу групу для забезпечення переговорів про вступ до ЄС

Кабінет міністрів на засіданні у вівторок, 27 серпня, ухвалив рішення про створення робочої групи, яка забезпечуватиме переговорний процес про вступ України до Європейського Союзу.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

За словами Мельничука, уряд на засіданні утворив "Міжвідомчу робочу групу з питань забезпечення переговорного процесу про вступ України до Європейського Союзу та адаптації законодавства України до права Європейського Союзу".

Також Кабмін затвердив положення про Міжвідомчу робочу групу та її склад і утворив робочі групи, які готуватимуть переговорні позиції України під час вступу до ЄС за різними розділами переговорної рамки.

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Нагадаємо, Рада ЄС схвалила переговорні рамки для України та Молдови щодо вступу 21 червня, а міжурядові конференції, що позначили запуск переговорів з обома країнами, відбулися одна за одною 25 червня.

Президент Володимир Зеленський також затвердив склад делегації України для участі у переговорах про вступ із ЄС. Її очолює віцепрем’єрка з європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина.

Більше про те, як далі відбуватиметься вступ України в ЄС, читайте в статті "ЄвроПравди".