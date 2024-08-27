Уряд утворив робочу групу для забезпечення переговорів про вступ до ЄС
Кабінет міністрів на засіданні у вівторок, 27 серпня, ухвалив рішення про створення робочої групи, яка забезпечуватиме переговорний процес про вступ України до Європейського Союзу.
Про це, як пише "Європейська правда", повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.
За словами Мельничука, уряд на засіданні утворив "Міжвідомчу робочу групу з питань забезпечення переговорного процесу про вступ України до Європейського Союзу та адаптації законодавства України до права Європейського Союзу".
Також Кабмін затвердив положення про Міжвідомчу робочу групу та її склад і утворив робочі групи, які готуватимуть переговорні позиції України під час вступу до ЄС за різними розділами переговорної рамки.
Нагадаємо, Рада ЄС схвалила переговорні рамки для України та Молдови щодо вступу 21 червня, а міжурядові конференції, що позначили запуск переговорів з обома країнами, відбулися одна за одною 25 червня.
Президент Володимир Зеленський також затвердив склад делегації України для участі у переговорах про вступ із ЄС. Її очолює віцепрем’єрка з європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина.
Більше про те, як далі відбуватиметься вступ України в ЄС, читайте в статті "ЄвроПравди".