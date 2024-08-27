Правительство создало рабочую группу для обеспечения переговоров о вступлении в ЕС

Кабинет министров на заседании во вторник, 27 августа, принял решение о создании рабочей группы, которая будет обеспечивать переговорный процесс о вступлении Украины в Европейский Союз.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.

По словам Мельничука, правительство на заседании создало "Межведомственную рабочую группу по вопросам обеспечения переговорного процесса о вступлении Украины в Европейский Союз и адаптации законодательства Украины к праву Европейского Союза".

Также Кабмин утвердил положение о Межведомственной рабочей группе и ее состав и образовал рабочие группы, которые будут готовить переговорные позиции Украины при вступлении в ЕС по различным разделам переговорной рамки.

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Напомним, Совет ЕС одобрил переговорные рамки для Украины и Молдовы по вступлению 21 июня, а межправительственные конференции, обозначившие запуск переговоров с обеими странами, состоялись одна за другой 25 июня.

Президент Владимир Зеленский также утвердил состав делегации Украины для участия в переговорах о вступлении с ЕС. Ее возглавляет вице-премьер по европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина.

Больше о том, как дальше будет происходить вступление Украины в ЕС, читайте в статье "ЕвроПравды".