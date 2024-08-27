В Польше вертолет во время взлета зацепился винтом за землю

В польском Ястшембе (Шидловецкий уезд Мазовецкого воеводства) во время взлета вертолет зацепился лопастями винта за землю.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает RMF24.

Несчастный случай произошел во время закрытых соревнований на автодроме в Ястшембе.

В результате инцидента пилот получил легкие травмы, в основном ссадины. Он уже был осмотрен и отпущен медицинскими службами. Не было необходимости транспортировать его в медицинское учреждение.

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Во время взлета вертолета EC 120 произошло повреждение лопастей винта, сообщил бригадный генерал Кароль Кроч, пресс-секретарь начальника пожарной службы Мазовецкого воеводства.

На месте аварии работают пожарные и полиция, которые выясняют причины инцидента.

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