В Італії в авіатрощі загинуло двоє людей

В італійському регіоні Умбрія на аеродромі Терні сталася аварія за участю повітряного судна, внаслідок чого загинули двоє людей.

Про це повідомило агентство ANSA, пише "Європейська правда".

Внаслідок авіакатастрофи загинули льотчик та пасажир. У поліції розповіли журналістам, що літак прямував до італійського міста Л'Аквіла.

Фото: ANSA

Після інциденту на аеродром у Терні виїхали три пожежні бригади, адже через зіткнення із землею літак розбився та загорівся.

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Агентство зазначило, що аварія відбулася на аеродромі, яким користуються мікролітаки.

14 серпня у Франції сталась авіакатастрофа з двома винищувачами.

Один з пілотів був знайдений цілим і неушкодженим, ще двоє загинули.

16 серпня у Франції приватний колекційний літак Fouga Magister впав у море біля Ле-Лаванду у департаменті Вар.