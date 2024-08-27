Сербія передала 5 тисяч ноутбуків і планшетів для українських школярів

Фундація Олени Зеленської отримала від Сербії 5 тисяч ноутбуків і планшетів для подальшої передачі їх українським школярам.

Як пише "Європейська правда", про це йдеться в X (Twitter) першої леді Олени Зеленської.

За словами Зеленської, домовленості щодо цієї допомоги було досягнуто у травні.

"Раді отримати від Сербії 5000 ноутбуків і планшетів для українських школярів. Про цю важливу допомогу ми домовилися у травні під час зустрічі з паном президентом Александаром Вучичем та першою леді Сербії Тамарою Вучич.

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Девайси вже передані Фундації Олени Зеленської і незабаром допомагатимуть нашим дітям у навчанні", – написала вона.

Нагадаємо, президент Сербії Александар Вучич зустрівся з Володимиром Зеленським на полях саміту Європейської політичної спільноти у Великій Британії.

Непрості відносини між Україною та Сербією позначені тим, що Белград є традиційним союзником Росії на Балканах.

Сербська сторона відмовляється підтримувати санкції ЄС проти Москви, але, за неофіційною інформацією, через посередників продає Україні зброю.