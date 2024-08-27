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Сербия передала 5 тысяч ноутбуков и планшетов для украинских школьников

Новости — Вторник, 27 августа 2024, 19:15 — Иванна Костина

Фонд Елены Зеленской получил от Сербии 5 тысяч ноутбуков и планшетов для дальнейшей передачи их украинским школьникам.

Как пишет "Европейская правда", об этом говорится в X (Twitter) первой леди Елены Зеленской.

По словам Зеленской, договоренность об этой помощи была достигнута в мае.

"Рады получить от Сербии 5000 ноутбуков и планшетов для украинских школьников. Об этой важной помощи мы договорились в мае во время встречи с господином президентом Александаром Вучичем и первой леди Сербии Тамарой Вучич.

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Девайсы уже переданы Фонду Елены Зеленской и вскоре будут помогать нашим детям в обучении", – написала она.

Напомним, президент Сербии Александар Вучич встретился с Владимиром Зеленским на полях саммита Европейского политического сообщества в Великобритании.

Непростые отношения между Украиной и Сербией обозначены тем, что Белград является традиционным союзником России на Балканах.

Сербская сторона отказывается поддерживать санкции ЕС против Москвы, но, по неофициальной информации, через посредников продает Украине оружие.

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