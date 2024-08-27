Макрон повторив заклик домовлятись про призначення прем'єра: Двері відчинені

Президент Франції Емманюель Макрон підтвердив, що готовий і далі говорити про призначення голови уряду після того, як перший раунд переговорів не дав результату.

Про це він сказав журналістам перед зустріччю з прем’єром Ірландії Саймоном Гаррісом у Єлисейському палаці, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на BFMTV.

Перед зустріччю з ірландським прем’єром Макрон коротко згадав про консультації, які тривають із п'ятниці і, як очікується, мають завершитись призначенням нового голови уряду Франції.

"Робота триває, двері відчинені, і я запрошую всіх, хто бажає прийти і продовжити працювати в інтересах країни", – додав він.

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Напередодні Макрон опублікував заяву, в якій оголосив про свою відмову призначити лівий уряд на чолі з Люсі Касте.

Він скликав нові консультації щодо призначення уряду на вівторок, однак ліві вже оголосили про свою відмову від участі в них, звинуватили Макрона у "перевороті" та анонсували протести на 7 вересня.

За конституцією Макрон не може розпустити парламент до наступного літа, тому аналітики вважають, що він, швидше за все, призначить прем'єр-міністром когось, хто мав би найкращі шанси знайти спільну мову між партіями.

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