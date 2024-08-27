Макрон повторил призыв договариваться о назначении премьера: Дверь открыта

Президент Франции Эмманюэль Макрон подтвердил, что готов и дальше говорить о назначении главы правительства после того, как первый раунд переговоров не дал результата.

Об этом он сказал журналистам перед встречей с премьером Ирландии Саймоном Гаррисом в Елисейском дворце, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BFMTV.

Перед встречей с ирландским премьером Макрон кратко упомянул о консультациях, которые продолжаются с пятницы и, как ожидается, должны завершиться назначением нового главы правительства Франции.

"Работа продолжается, двери открыты, и я приглашаю всех, кто желает прийти и продолжить работать в интересах страны", – добавил он.

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Накануне Макрон опубликовал заявление, в котором объявил о своем отказе назначить левое правительство во главе с Люси Касте.

Он созвал новые консультации по назначению правительства на вторник, однако левые уже объявили о своем отказе от участия в них, обвинили Макрона в "перевороте" и анонсировали протесты на 7 сентября.

По конституции Макрон не может распустить парламент до следующего лета, поэтому аналитики считают, что он, скорее всего, назначит премьер-министром кого-то, кто имел бы лучшие шансы найти общий язык между партиями.

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