Населення Нідерландів перевищило 18 мільйонів

За оцінками Статистичного управління Нідерландів (CBS), у четвер населення країни офіційно перевищило 18 мільйонів жителів.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на агентство ANP.

Населення Нідерландів, як оцінює статистичне відомство, зросло на мільйон протягом восьми років, тоді як зростання із 16 до 17 мільйонів зайняло 15 років.

За даними CBS, нинішнє зростання населення відбувається переважно за рахунок іноземної міграції – насамперед із України та Сирії.

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Представник Статистичного управління Нідерландів уточнює, що в країні не ведуть поіменний облік новонароджених та прибулих, тому назвати ім’я 18-мільйонного жителя неможливо

За його словами, є більше шансів, що це буде іммігрант, ніж новонароджена дитина, тому що зростання в цій групі більше, ніж у немовлят.

За останні вісім років населення Нідерландів, за даними CBS, зростало в середньому на 120 тисяч жителів на рік. При цьому з 2015 року зростання відбувалось переважно за рахунок імміграції.

У 2022, 2023 і першій половині 2024 року приріст населення Нідерландів відбувався виключно через те, що іммігрантів було більше, ніж емігрантів. У цей період народжувалося менше дітей, ніж помирало.

Як повідомлялось раніше, рекордна імміграція призвела до того, що населення Англії та Уельсу зросло на 610 тисяч до 60,9 мільйона в середині 2023 року, що є найбільшим річним приростом за останні 75 років.

А от, приміром, населення Албанії з 2011 року скоротилось на одну сьому.