В польском Гданьске столкнулись два трамвая, есть пострадавшие

Во время столкновения двух трамваев в польском Гданьске пострадали семь человек.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает RMF24.

Около 17.30 сотрудники полиции получили сообщение о столкновении двух трамваев на улице Сикорского. Предварительные выводы работников дорожной полиции указывают на то, что водитель трамвая 3-го маршрута не выбрала безопасную скорость и въехала в заднюю часть трамвая 11-го маршрута, который остановился перед светофором, сообщила пресс-секретарь комендатуры городской полиции в Гданьске Магдалена Циска.

Она пояснила, что в результате инцидента семь человек, которые пожаловались на различные виды боли, были доставлены в больницу для детального обследования. Сотрудники полиции все еще работают на месте инцидента и выясняют его обстоятельства, подчеркнула Циска.

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В связи с столкновением было введено экстренное изменение маршрута трамвайных линий: 2, 3, 4, 6 i 11.

Напомним, в Варшаве днем 23 августа произошло ДТП с участием маршрутного автобуса, легковушки и трамвая, один человек получил ранения.

В середине августа в Польше более 20 человек попали в больницы после ДТП с автобусом в Нижней Силезии.