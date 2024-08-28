Крушение роскошной яхты возле Сицилии: капитан отказывается давать показания

Капитан роскошной яхты, принадлежащей семье британского технологического магната Майка Линча и затонувшей на прошлой неделе у берегов Сицилии, отказался отвечать на вопросы прокуроров во время допроса.

Об этом сообщило агентство Reuters, пишет "Европейская правда".

Джеймс Катфилд, 51-летний гражданин Новой Зеландии, был взят под следствие в понедельник итальянской прокуратурой.

"Капитан воспользовался своим правом хранить молчание по двум основным причинам. Во-первых, он очень истощен. Во-вторых, адвокатов назначили только в понедельник, и для тщательной и правильной защиты нам необходимо получить ряд данных, которых у нас пока нет", – сказал журналистам адвокат Джованни Риццути.

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Линч и еще шесть человек погибли, когда яхта Bayesian под британским флагом перевернулась и затонула 19 августа через несколько минут после того, как ее накрыл шторм во время стоянки на якоре возле северной Сицилии.

Прокуроры заявили, что расследование займет много времени и потребует изъятия обломков судна из моря. Сейчас судно Bayesian лежит на правом боку на глубине около 50 метров.

Итальянский прокурор начал расследование по факту непредумышленного убийства британского технологического магната Майка Линча и еще шести человек.